I puritani, in onda su rai 5

I Puritani di Vincenzo Bellini è l’opera che andrà in onda su rai 5 nella domenica mattina. La versione proposta è quella andata in scena nel 2015 presso il Teatro dell’Opera di Firenze. Vediamo insieme info su trama e cast.

La trama

I Puritani sono stati l’ultima opera, nonché capolavoro di Vincenzo Bellini. Viene composta in Francia seguendo il testo di un inesperto C. Pepoli. Per quanto riguarda la trama, essa trae ispirazione da un romanzo storico francese e inglese di moda all’epoca. Tutta la storia si incentra su quell’ideale romantico che adava tanto all’epoca. Così facendo il grande musicista catanese ebbe la possibilità di esprimere al meglio la propria creatività con una musica carica di suggestioni. Proprio per questo motivo l’opera viene definita una dei più grandi capolavori di Bellini, e ricordata per la sua trama magnifica ed eloquente.

Il cast

Per quel che concerne il cast, i protagonisti sono stati Jessica Pratt, Gianluca Buratto, Antonino Siragusa. Completano il casti Massimo Cavalletti, Rossana Rinaldi, Saverio Fiore, Gianluca Margheri. La direzione musicale è affidata a Matteo Beltrami mentre la regia è firmata da Fabio Ceresa. Si esibiscono l’orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino. La regia tv viene affidata alla cura di Annalisa Buttò.

