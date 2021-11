Ecco chi è Rita Forte – Età – Carriera e Vita privata della cantante

Rita Forte è una nota cantante e attrice, tantissimi sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga carriera. È nata il 14 marzo 1958 nel Lazio. a Terracini, sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la musica.

La cantante iniziò a studiare pianoforte e canto quando era molto piccola, le sue prime canzone vennero prodotte da Claudio Mattone quando aveva 17 anni. Mentre si dedicava alla musica ha proseguito anche gli studi conseguendo la laurea in Scienze Politiche all’Università La Sapienza. Dopo la laurea iniziò a lavorare in uno studio notarile, la sua vera passione però era il canto.

Rita Forte ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1991 e nel 1992, ha poi pubblicato 5 dichi che le hanno fatto conquistare un incredibile successo. In passato approdò anche in televisione, per anni a Il tappeto volante ha affiancato il conduttore Luciano Rispoli. Recitò anche a teatro in alcuni noti spettacoli.

Per quanto riguarda la sua vita privata la cantante è legata sentimentalmente a Raniero dal 2011, era stato il suo primo amore quando aveva solamente 20 anni. In una passata intervista parlando di lui ha rivelato: “È stato proprio durante un mio concerto, nel 2011, che ho ritrovato Raniero. Lui è stato il mio primo amore, ma poi ci siamo persi di vista. Ci siamo incontrati di nuovo dopo trent’anni e, da allora, non ci siamo più lasciati.” Rita Forte sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 26 novembre 2021 su Rai Uno. Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui