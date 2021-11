Cotto e Mangiato ricetta del 26 novembre 2021: sbrisolona di mele

Quante versioni della sbrisolona Tessa ci ha proposto nel corso degli anni? Le varianti di questo dolce sono tantissime, ma è la prima volta che a Cotto e Mangiato ci viene insegnato come fare la sbrisolona di mele. Scopriamo insieme tutti i passaggi per rifare a casa questo dolce davvero gustoso.

La ricetta

Come prima cosa, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che dobbiamo procurarci:

3 mele

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di acqua

1 limone (sia succo che scorza)

2 uova

320 grammi di farina

130 grammi di burro

80 grammi di farina mandorle

1 bustina di Lievito per dolci

Procedimento

Prendi le mele e tagliale a cubetti piccoli. Versale in una pentola e mettile a cuocere con l’aggiunta del succo di limone, dello zucchero e dell’acqua. Una volta cotte lascia raffreddare. Intanto prepara l’impasto. In una ciotola versa farina burro e uova e impasta. Aggiungi poi la farina di mandorle la scorza grattugiata del limone e il lievito per dolci. Impasta tutto, e ottieni un composto sbriciolato appunto. Prendi un ruoto con cerniera, metti carta forno e versa al suo interno metà del composto. Adagia le mele sopra dopodiché coprile con la parte restante dell’impasto. Inforna a 180 gradi per almeno 30 minuti. Ed è cotto e Mangiato.

