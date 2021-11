Esecuzioni duo d’assoli in onda su Rai 5

Esecuzioni – Duo d’assoli è l’opera che terrà inchiodato il pubblico di Rai 5 allo schermo nella mattinata di sabato 28 novembre. Si tratta appunto di due danze parallele che si pongono in essere all’interno di uno scenico ambiente grande appena 20 metri quadrati. Lo scopo dei ballerini è di riunirsi solo al termine della coreografia.

Le due coreografie rappresentano quello che è stato il percorso dello spettacolo di dnza Esecuzioni. Duo d’assoli. Se in un primo momento si ignorano, i due protagonisti, interpretati da Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, continuano a muoversi a passo di danza verso un riavvicinamento non verbale, riuscendo ad arrivare a una sorta di incontro solo alla fine. Il loro sfiorare sarà quindi fatto di gestualità e forme plastiche. Se in un primo momento nel balletto si impone un clima freddo e distaccato, i due arrivano in un secondo momento della danza a una fusione finale dalla valenza “salvifica”.

Rai 5 propone una storica edizione del balletto, ovvero quella che è andata in scena presso il Teatro Zandonai di Rovereto. A curare la coreografia il maestro Michele Abbondanz a accompagnato da Antonella Bertoni. Con la partecipazione di Patrizia Birolo e Tommaso Monza. Non ti resta che fermarti a guardare il valletto nel sabato mattina drl 28 novembre.

