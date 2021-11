GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 20: “Che rosiconi!”

Ma io ho adorato la trashata, della nuova puntata della soap Gfful! Venerdì è entrata nella casa Delia la pantera Venezuelana, e magicamente, dopo aver attaccato ovunque Soleil, che era per lei una gatta morta che aveva fatto cadere nella sua rete, il suo ingenuo maritino, ieri l’amava. Non era più una manipulatrice: non aveva nessuna colpa, la responsabilità era tutta di Alexman. È entrata con una scena madre, che se non le date un Oscar, siete dei pazzi. “Portame rispetto” con voce appena sussurrata, rotta dall’emozione. “Io soffro , non dormo” Dio mio che pathos. Comunque vi spoilero il finale, è finita a tarallucci e vino. I nostri protagonisti si sono abbracciati come vecchi amici e Delia se n’è andata credendo che il massaggio che Alexman ha fatto a Soledad, tra sussurri e sospiri, fosse come lo ha definito lui un massaggio altruistico: ma come gli escono?

Durante la settimana Miriana è stata massacrata da Katia, perché si è macchiata di un grande peccato, ha nominato la cantante! Lesa maestà! Nell’ordine la Ricciarelli le ha detto che era: una traditrice, una bugiarda, una falsa, che le voleva tirare una scarpa e bucarle la testa, prenderla a schiaffi, che la faceva vomitare, che la odiava e che era una cogliona, una cosa tranquilla insomma. In puntata lo hanno mostrato e ovviamente anche qua è finito tutto a tarallucci e vino, col conduttore che sghignazzava pure di quelle offese. Fosse stato al contrario Miriana sarebbe stata messa al rogo. Per fortuna ci ha pensato il pubblico a far capire che nonostante piaccia tanto a Signorini, Katia ha toppato alla grande, tanto da beccare solo il 16% dei voti di preferenza. Guarda caso per la prima volta di venerdì il televoto non era eliminatorio, ma la preferita avrebbe rimandato in nomination una delle altre 3. Le nominate sono state fatte andare in studio e Signorini ha fatto credere che Miriana, che era la preferita, fosse l’eliminata.

Non vi dico quando è rientrata le facce di Soleil, Katia e Manila: mamma quanto hanno rosicato, solo le loro facce sono valse la puntata.

Patrizia Pellegrino già la amo perché credo che farà sclerare a breve Katia col rischio che bestemmi pure.

Le nominabili erano solo 6: Manila, Sophie, Soleil, Clarissa, Jessica e Lulù. Lulù ha nominato Manila dicendo però che non aveva una motivazione, facendo infervorare Alfonso che le ha fatto un cazziatone che poteva risparmiarsi perché, togliendo le sorelle e se stessa, le rimanevano 3 persone da nominare con le quali va d’accordo. Senti a me Alfonso, togliete gli immuni che ormai è una barzelletta, e vedrai che poi le motivazioni le trovano.

In nomination ci sono Lulù, Clarissa, Manila, Soleil e Carmen, e io spero vivamente esca Manila, che per me è una grande delusione. Avevo grandi aspettative su di lei e le ha deluse tutte si è schierata con i più forti, mollano per strada persone con cui sembrava amica. La trovo parecchio falsa e quindi io farei uscire lei, poi, se esce qualcun’altra non è che mi strappò i capelli.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

