Ecco chi è Giordano Filippo – Età – Carriera e Vita privata del ballerino e maestro a Ballando con le Stelle

Giordano Filippo è un ballerino, famoso soprattutto per il ruolo di insegnante di ballo a Ballando con le Stelle, trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno.

Il talentuoso ballerino è nato il 21 dicembre 1985 in provincia di Bari, ad Acquaviva delle Fonti, sin da giovanissimo si è appassionato al mondo della danza. Iniziò a ballare quando aveva solamente sette anni, con gli anni ha fatto della sua passione un vero lavoro. Partecipò alla prima gara di danza nel 1994 al Campionato italiano, dove riuscì ad arrivare in finale.

Prese parte all’International Congress di Budva aggiudicandosi il primo posto, arrivò invece in finale ad Atene. Nel 2007 ha conseguito il diploma di maestro, si è poi specializzato in danze caraibiche l’anno successivo. Giordano Filippo nel 2013 entrò a far parte della famosa compagnia Tropical Gem. Nel 2015 è invece approdato nella compagnia Euphoria Dance Company di New York.

Ad oggi, insieme alla sua compagna, gestisce a Milano la scuola di ballo Yamambò. È anche un insegnate a Ballando con le Stelle, in passato nello spin off del programma, Ballerini per una notte, ha svolto il ruolo di insegnante per una puntata. Quest’anno sta partecipando al programma di Milly Carlucci nei panni di maestro al fianco di Valeria Fabrizi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il ballerino è legato sentimentalmente alla talentuosa ballerina Marica Bianco. Entrambi sono molto riservati, da alcuni scatti è però evidente che sono molto innamorati e felici.

Giordano Filippo sarà ospite insieme a Valeria Fabrizi a Oggi è un altro giorno, programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone, nella puntata che andrà in onda oggi 29 novembre 2021.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui