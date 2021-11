Cotto e Mangiato ricetta del 29 novembre 2021: taglitelle all’uovo burro e nocciole

La prima ricetta della settimana è come al solito perfetta, gustosa e veloce da preparare. Tessa Gelisio ci propone infatti le tagliatelle all’uovo burro e nocciole. Si tratta di un piatto piemontese preparato secondo la ricetta di un’amica della presentatrice

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

180 grammi di tagliatelle all’uovo

30 grammi di nocciole

20 grammi di formaggio grattugiato

1 pezzo di burro

Procedimento

La ricetta di oggi è molto semplice da preparare, ideale per un salva pranzo o un salva cena. In una padella mettere a tostare le nocciole. Lasciarle fino a quando non saranno belle croccanti. Dopodiché mixa il tutto per ottenere una granella compatta. Intanto metti a bollire l’acqua e cala le tagliatelle. Mentre la pasta cuoce, sciogliere il burro in padella e aggiungere 3 quarti della granella di nocciole. Quando la pasta sarà cotta, scola e versa in padella. Manteca tutto, poi aggiungi anche il formaggio grattugiato. Tieni almeno cinque minuti in padella a fuoco lento, dopodiché versa anche il formaggio grattugiato e spegni sotto la padella, lascia che le tagliatelle prendano il sapore del formaggio quindi impatta. Aggiungi anche il resto della granella e servi ancora cocente, decorando con nocciole a piacere.

