Ecco chi è Maria Ermachkova – Età – Carriera e Vita privata della ballerina e maestra di ballo a Ballando con le Stelle

Maria Ermachkova è una talentuosa ballerina russa, nota soprattutto per il suo ruolo di maestra di ballo a Ballando con le Stelle, storico programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

La nota ballerina è nata a Mosca il 4 luglio 1984, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la danza, in passato ha ottenuto molti importanti riconoscimenti e premi nelle gare a cui ha partecipato. Nel 2014 ha conquistato il primo posto al famoso concorso internazionale di ballo Blackpool Dance Festival. L’anno successivo ha svolto il ruolo di giudice e insegnante al British World Dance Council.

Nel 2016 Maria Ermachkova è approdata per la prima volta a Ballando con le Stelle nei panni di maestra di ballo. Nel 2020 fatto di nuovo parte del cast al fianco di Tullio Soleghi, quest’anno sta invece partecipando in coppia con Meno Remigi.

Per quanto riguarda la su vita privata non solo molte le informazioni, la ballerina è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Ad oggi non è noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Maria Ermachkova sarà ospite insieme a Memo Remigi a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno, nella puntata che andrà in onda oggi 29 novembre 2021.

Sara Fonte

