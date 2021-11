L’Eredità 29 novembre 2021, Stefano dopo pochissimi secondi indovina la parola

Stefano, cosentino di stanza a Trento, è parso sicuro sin da principio.

Nella ghigliottina odierna de L’Eredità il campione ha scritto la parola pensata dopo pochissimi secondi.

Queste le parole scelte dagli autori per arrivare ad indovinare la parola misteriosa per 13.750 euro (dopo diversi dimezzamenti):

Robin

Niente

Nome

Centomila

C’è.

La scelta del simpatico Stefano è stato quindi Nessuno.

Le sue spiegazioni di Stefano sono state quindi le seguenti:

Il mio nome è Nessuno (come Polifemo che cerca di confondere Ulisse).

Uno, Nessuno, Centomila – capolavoro di Pirandello (di cui il campione non ha ricordato il nome).

“C’è Nessuno” – come quando si chiede prima di entrare.

Ed è effettivamente Nessuno la parola scelta dagli autori, con le ulteriori spiegazioni parola per parola fornite da Flavio Insinna.

Spiegazioni di tenore musicale:

Nessuno vuole essere Robin è una citazione cremoniniana.

ed Il mio nome è Nessuno è inoltre una canzone della PFM.

