La damnation de Faust in onda su rai 5

La damnation de Faust è l’opera che apre la settimana teatrale di rai5. Viene proposta la versione andata in scena nel 2017 presso il Teatro dell’Opera di Roma. Il capolavoro di Hector Berlioz viene I questa occasione curato dalla regia di Damiano Michieletto. La direzione dell’orchestra è affidata al maestro Daniele Gatti.

La trama

La trama si concentra tutta sul personaggio di Faust, un uomo fragile che ha bisogno di battersi contro i mondo e l’isolamento dalla società per ritrovare la sua identità. Si contrappone a lui Mefistofele, uomo corrotto, emblema di tentazione, che semina solo distruzione e cinismo. Il peggio è che si comporta come se Faust fosse nelle sue mani una cavia: Mefistofele lo pilota in tutto. C’è poi Margherita, che rappresenta l’amore, la compassione, la possibilità di Faust di ribellarsi. La giovane cercherà di salvare l’uomo che ama anche se non riuscirà nel su intento. E infatti nemmeno l’amore potra salvarlo e la storia si concluderà nel modo peggiore per un essere umano.

Il cast

Nel cast troviamo Pavel ?ernoch nei panni di Faust, Alex Esposito sarà Méphistophélès, Veronica Simeoni veste i panni di Marguerite e Goran Juri? sarà Brander. Le scene sono firmate da Paolo Fantin; i costumi da Carla Teti. Regia tv a cura di Claudia De Toma.

