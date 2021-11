Ecco chi è Giulia Talia, prima concorrente omosessuale a Miss Italia

Giulia Talia è la prima candidata omosessuale di Miss Italia, famoso concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani. Romana di 24 anni, si è laureata in scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Roma con 110 e lode e ha appena concluso un master in design. Attualmente, è tirocinante e la sera lavora in pub.

Giulia è stata incoronata Miss Cinema 2020 ed è entrata alle prefinali dopo la precedente versione ridotta del concorso a causa pandemia da Covid-19. Ha da sempre sognato di partecipare a Miss Italia e ricorda quando era piccola sua nonna Sandra (ora scomparsa) le diceva: “Un giorno ci andrai anche tu”. Una frase che è rimasta impressa nella mente di Giulia dalla vittoria di Miriam Leone nel 2010. Domani 30 novembre si conoscerenno le finaliste che concorreranno per Miss Italia 2021.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che è fidanzata da quasi tre anni con Barbara, ragazza che ha conosciuto in una vacanza a Santorini. Con Barbara, fisioterapista alle Fiamme Oro, ha in mente di sposarsi e avere dei figli, ma per ora convive felicemente. Prima di Barbara, l’aspirante Miss è stata fidanzata con Andrea, ma si accorse di provare una forte attrazione per le ragazze. Inizialmente, non è stato facile dichiarare la sua omosessualità agli amici, poiché Giulia aveva il timore di essere giudicata. Infatti, la prima che è venuta a sapere della sua attrazione per le ragazze è stata la sorella Chiara e la mamma. “Mia sorella Chiara, quattro anni meno di me, è stata la prima a cui l’ho confessato e non è cambiato nulla: litighiamo come prima!” ha dichiarato Giulia al Corriere della Sera.

