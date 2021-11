Lone Survivor, qual è la storia vera su cui si basa il film di guerra del 2013?

Questa sera, alle 22:35, su Canale 20, andrà in onda il film Lone Survivor, scritto e diretto da Peter Berg. Uscito nelle sale nel 2013, il film riprende la storia raccontata nel libro autobiografico scritto da Marcus Luttrell, un ex membro delle forze speciali Navy SEAL in missione in Afghanistan.

La pellicola realizzata da Berg è uno spaccato molto duro e diretto di ciò che hanno vissuto i soldati protagonisti. Nel cast del film compare un attore di grandissimo livello come Mark Wahlberg, che interpreta proprio Marcus Luttrell, assieme a Taylor Kitsch ed Emile Hirsch. Il film ha guadagnato 154 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto anche due candidature agli Oscar 2014 per il miglior sonoro e il miglior montaggio sonoro.

La storia vera su cui si basa il film è l’Operazione Red Wings, messa a segno durante la guerra in Afghanistan. Un gruppo di Navy SEALS si addentra presso la provincia di Konar con l’obiettivo di stanare un centinaio di talebani. Alcuni pastori del posto si accorgono della presenza delle forze speciali statunitensi e avvisano i talebani. Lo scontro a fuoco sarà particolarmente violento: si salverà il solo Marcus Luttrell, che verrà recuperato e soccorso da un pastore.

Luttrell, ferito e con fratture, farà arrivare un messaggio ad una base militare: da qui partiranno i soccorsi per recuperare il Navy SEAL.

