Chi è Rebecca Parziale, giovane protagonista de Il Collegio 6?

Ecco chi è Rebecca Parziale, giovane protagonista della sesta edizione de Il Collegio

Rebecca Parziale fa parte del cast della sesta edizione de Il Collegio, spigliata e decisa non sta passando inosservata nella scuola.

La giovane ragazza che nelle scorse settimane è approdata su Rai Due ha 14 anni ed è nata a Genova. Dal suo profilo Instagram si vede chiaramente che nonostante la giovane età è già molto attenta alla moda, ama vestirsi bene e curare nei dettagli il suo make up. Ama fare serate con gli amici e non ha problemi a scuola, lei stessa ha fatto sapere di avere la media dell’otto perché sta sempre molto attenta durante le lezioni.

Nel video di presentazione Rebecca Parziale aveva rivelato di essere una persona molto decisa, sa sempre ciò che vuole e come ottenerlo. La 14enne ama stare al centro dell’attenzione e dei riflettori, i suoi genitori con ironia hanno rivelato che le hanno dato come soprannome ‘Lambo’, perché è costosa come una Lamborghini. A Il Collegio è entrata con il soprannome ‘La viziata’.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, la giovane ragazza ha ammesso di avere molti corteggiatori, ma non ha rivelato se è single o impegnata sentimentalmente. Queste le sue parole: “I ragazzi devono fare quello che dico io. Ho la fila, ma devono disperarsi. Mi sento una principessa, testarda, un po’ permalosa, e se non riesco a stare al centro dell’attenzione mi arrabbio”.

Grazie anche alla visibilità che sta conquistando a Il Collegio, sul suo profilo Instagram è sempre più seguita. Ad oggi Rebecca Parziale conta infatti 280mila follower.

Sara Fonte

