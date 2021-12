L’Eredità 1 dicembre 2021, Rossella alla prima ghigliottina non indovina la parola

Al gioco finale de L’Eredità della puntata di oggi 1 dicembre 2021 è giunta la nuova campionessa Rossella

La campionessa ha affrontato la Ghigliottina con un bottino di 140.000 euro, divenuti poi 17.500 dopo i dimezzamenti.

Queste le cinque parole indizio uscite dalla ghigliottina:

Moderno

Codice

Corso

Ignorare

Della Casa.

Rossella ha quindi riflettuto un po’, per scegliere come parola al termine dei secondi assegnati per riflettere, Prodotto.

Sin da subito s’è dichiarata perplessa circa la propria scelta ed effettivamente la parola scelta dagli autori era un’altra.

La parola scelta dagli autori quest’oggi era

Queste le spiegazioni:

Galateo Moderno, quando i costumi cambiano.

Codice del Galateo, è quello espresso dal libro cui il quinto indizio fa riferimento.

Il Corso di Galateo, per apprendere le buone maniere.

Ignorare il Galateo, non comportarsi in modo consono.

E, infine, Monsignor Giovanni Della Casa è colui il quale ha scritto il Galateo.

