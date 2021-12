Chi è il nuovo fidanzato di Kim Kardashian? Cosa sappiamo di Pete Davidson

Ecco chi è Pete Davidson, il nuovo fidanzato di Kim Kardashian: età, carriera e vita privata

Pete Davidson è nato a New York il 16 novembre 1993 ed è un attore comico noto per essere stato nel cast dello show televisivo Saturday Night Life.

Ha frequentato gli istituti St. Joseph by the Sea High School e Tottenville High School di Staten Island, per poi diplomarsi presso lo stesso liceo di Brooklyn. Dopodiché, si è iscritto all’Università, che ha abbandonato per proseguire la sua carriera cabarettistica a tempo pieno. Nel 2013 ha fatto la sua prima apparizione in tv nell show MTV Failosophy per poi approdare a Comedy Central per lo show Gotham Comedy Live, Adam DeVine’s House Party, Jimmy Kimmel Live e Comedy Underground with Dave Attell.

Nel 2014 è entrato a fare parte del cast di Saturday Night Live nella sua quarantesima edizione. Nello stesso hanno iniziato una carriera cinematografica come attore in School Dance e nel 2015 è approdato nella commedia Un disastro di ragazza. Nel 2016 Davidson è finito nella Forbes, lista che determina i giovani sotto i 30 anni più influenti al mondo. Ha inoltre collaborato con il rapper Machine Gun Kelly per lo sketch “A Message from the Count” dell’album Hotel Diablo. Nel settembre 2019 ha partecipato al cast di The Suicide Squad-Missione suicida, film facente parte del Dc Extended Universe. Come se non bastasse, ha pubblicato il suo speciale di stand up, chiamato Alive From New Yord su Netflix e ha recitato in The King of Staten Island.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto numerose frequentazioni con donne dello spettacolo tanto da definirlo “playboy”. Nel 2014 ha avuto una frequentazione con l’attrice Carly Aquilino e nel 2018 con Cazzie David. Nel settembre 2018 ufficializzò il suo fidanzamento con la cantante Ariana Grande, che gli dedicò il brano Thank U Next. Nel 2019 ha iniziato una breve frenquentazione con l’attrice Kate Backinsale, con la quale si è lasciato a fine aprile dello stesso anno. Attualmente, è fidanzato con la famosa socialite Kim Kardashian.

