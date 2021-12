Tutta colpa di Freud, la serie: ci sarà una seconda stagione?

Tutti coloro che hanno visto il film “Tutta colpa di Freud”, uscito nel 2014 e diretto da Paolo Genovese, avranno senz’altro cerchiato di rosso la data di oggi, mercoledì 1 dicembre.

Proprio questa sera, infatti, prenderà il via la serie TV remake di quella pellicola, che mantiene lo stesso titolo: “Tutta colpa di Freud”, per l’appunto. Non si tratta di una “prima”, dato che i possessori dell’app di Amazon Prime Video hanno già avuto modo di seguire questa prima stagione.

Tuttavia, chi invece non può usufruire dell’app di Amazon può seguirla a partire da questa sera, su Canale 5, per quattro mercoledì (due episodi a serata fino al 22 dicembre).

La serie racconta le vicende di Francesco, psicanalista di 50 anni, separato da tempo dalla moglie e padre di tre figlie costrette a tornare a casa nonostante siano ormai in età adulta. Nel cast della serie figurano Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Chi ha seguito la serie su Amazon Prime Video sa bene che il finale lascia immaginare che ci sarà una seconda stagione. Tuttavia, almeno finora, i produttori di “Tutta colpa di Freud” non hanno confermato né smentito questa possibilità: chiaramente bisognerà capire quale sarà la risposta del pubblico. In caso di riscontro positivo la seconda stagione sarà molto probabile.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui