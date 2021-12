Ecco chi è Beppe Menegatti, vedovo della famosa ballerina Carla Fracci

Beppe Menegatti, vero nome Giuseppe Menegatti, è un regista teatrale, noto anche per essere il marito di Carla Fracci. La famosissima e amata ballerina è morto lo scorso 27 maggio 2021 dopo aver combattuto contro un cancro.

Il regista è nato il 6 settembre 1929 a Firenze, sin da giovanissimo manifestò la sua grande passione per il teatro. Seguì gli spettacoli del Maggio Musicale Fiorentino e l’Accademia Nazionale Silvio D’Amico a Roma, dove ottenne una borsa di studio.

Intorno alla metà degli anni Cinquanta Beppe Menegatti iniziò ad affiancare Luchino Visconti nei panni di assistente alla regia, negli anni ha collaborato con importanti e famosi attori e registi come Vittorio De Sica e Eduardo De Filippo. Molte sono le opere che ha curato, nel 1964 curò la prima italiana dello spettacolo Play, di Samuel Beckett e quella di Maria, di Isac Babel. Nei panni di regista ha anche curato molti spettacoli della moglie Carla Fracci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto regista per moltissimi anni è stato al fianco della stimata e famosa ballerina. I due convolarono a nozze nel 1964, dal loro amore è nato il figlio Francesco. È stato accanto alla moglie durante tutta la sua malattia, sostenendola e supportandola fino al giorno in cui è scomparsa.

Beppe Menegatti è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda oggi, giovedì 2 dicembre 2021, su Rai Uno. Sara Fonte

