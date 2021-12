Cotto e Mangiato ricetta del 2 dicembre 2021: tartellete stracchino e uova

La ricetta si oggi si appresta ad essere perfetta come antipasto o come aperitivo. Innamorata del formaggio e delle verdure, Tessa pensa al palato senza dimenticare il mangiare sano. Ecco quindi che ci propone delle tartellete stracchino e uova.

La ricetta

Come prima cosa devi procurarti tutti gli ingredienti necessari per questa ricetta. Essi sono:

1 cipolla

200 grammi di erbette

100 grammi di stracchino

1 rotola di sfoglia

3 uova

Procedimento

Iniziamo la ricetta con l’ingrediente che Tessa ama di più, la cipolla. Per prima cosa soffriggere olio e cipolla in padella. A questo punto mettere a stufare le erbette, allungando con poca acqua laddove necessario. Quando le erbette saranno pronte tritarle molto finemente quindi falle raffreddare. Una volta fredde, mettile in una ciotola e aggiungi lo stracchino (a chi non piace può andare bene anche la crescenza). Prendi un rotolo di pasta sfoglia, possibilmente rettangolare, tagliala aiutandoti con piccole formine monoporzione e adagia la sfoglia al suo interno fino ad ottenere un cestino. Versa il composto al suo interno e metti in forno a 180 gradi per 15 minuti. A questo punto tira fuori dal forno e su ognuno dei cestini adagia un tuorlo d’uovo (l’albume non serve, metterlo da parte). Metti nuovamente in forno finché il tuorlo non sarà rassodante. Infine sforna e servi tiepido.

