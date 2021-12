GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 21: “Ma chi ce crede???”

No ma le foto paparazzate di Delia quanto erano finte? Alfonso che forse pensa che davanti alla TV ci sia tutta gente rinco****nita, e dice “no no sono proprio foto rubate nel backstage di un evento”, poi vai a vedere le foto e sono non posate ma posatissime: hanno una luce pazzesca che neanche quando si fa uno shooting riescono a trovare. Alex che minimizza dicendo che il ragazzo è Simone un loro amico, ma no, Signorini non è soddisfatto “beh a me non sembrano affatto delle foto tra amici” ma che cavolo dice che sembrano tratte da un fotoromanzo?

Incredibile come in quello studio si faccia la morale su qualsiasi cosa, ma si voglia a tutti i costi far copulare due impegnati fuori dalla casa. Hai una moglie? Ma chissenefrega, rotolati sotto le coperte con Soleil che facciamo il picco di ascolti! Per carità Alexman e Soledad non si tireranno mica indietro, dopo il limone nella scena finale della Turandot, e qualche Palpatina, vuoi non esaudite il desiderio di signorini e di quei pochi che davvero ci credono, e fare qualche capriola sotto il piumone a favore di camera? Diciamo che i due protagonisti sono degli eroi che non si tirano indietro davanti a nulla e sono sicura non lo faranno neanche stavolta

Purtroppo devo dire che avevo puntato molto sulla Bruganelli a inizio GF, ma mi ha molto delusa perché oltre a fare la fan di Soledad non fa. Sospetto che la fanpage soleilpersempre a questo punto l’abbia creata lei.

Ma vogliamo parlare del trattamento riservato alle principesse? Facciamo la sorpresa, dopo un’ora al freddo, a no dobbiamo parlare ancora di Alexman e Soledad, diamo il verdetto, rimangono solo Lulù e Clarissa, quindi una delle due se ne andrà. Lulù sconvolta esagera, si chiude in bagno e dice la qualunque. Alfonso la ca*zia pesantemente perché è una gran maleducata e non si fa! Peccato che 5 minuti prima la contessa De Blanck avesse detto vaf*****lo, rinco****nito a Casella lì grasse risate. Peccato che Katia in quella casa ha detto davvero di tutto passando da fr**io, a le tiro una scarpa in testa che le faccio un buco, da cog***na a le do uno schiaffo che le cavo i denti, da la odio a mi sembri una pendona (zingara), per arrivare ieri sera a patetica e se devo avere dei figli così meno male non ne ho fatti.

Ma si sa Alfonso la morale la fa solo a chi vuole perché con lui vige la regola dei figli e figliastri e ovviamente alla Ricciarelli non si può dire nulla. Alla fine è uscita Clarissa e mi spiace perché in mezzo a tutti quei fingono, nel bene e spesso nel male le sorelle Selassie almeno sono autentiche!

In nomination ci sono Lulù, Jessica, Gianmaria e Patrizia, il televoto non è eliminatorio, ma per dare un premio a Jessica che oltre a sopportare le sorelle, questa settanta dovrà sopportare la sgradevole ira di Katia, salverei lei. Ma poi c’ha ragione Jessica, quella casa sembra davvero Villa Arzilla! Speriamo che le nuove entrate Valeria Marini,Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli diano una sferzata di vita a sto programma perché è dura trovare spunti per commentare ogni puntata! Datemi un premio!

Per oggi è tutto. Baci velenosi a tutti

