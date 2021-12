Chi è Gabriele Rossi, il fidanzato di Lorenzo Licitra di X Factor 2017?

Ecco chi è Gabriele Rossi, fidanzato con il cantante Lorenzo Licitra di X Factor 2017

Gabriele Rossi è un attore, direttore artistico e ballerino nato ad Alatri, in provincia di Frosinone il 13 marzo 1988 e si è fatto conoscere per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Si è trasferito a Frascati con la famiglia e inizia ad appassionarsi alla danza classica. Infatti, ha vinto una borsa di studio che gli ha permesso di stabilirsi a New York per diversi anni. Dopo il diploma al liceo scientifico, ha inziato ad inseguire il suo sogno di diventare un ballerino professionista, approdando al Teatro dell’Opera a Roma. E’un grande appassionato di sport e di cavalli e ha un maneggio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con Gabriel Garko, attore de L’Onore e il rispetto che ha conosciuto nel 2008. I due si sono lasciati ma hanno deciso di rimanere in buoni rapporti. Attualemente, è felicemente fidanzato con Lorenzo Licitra, cantante che ha strappato la vittoria ai Maneskin a X factor 2017. I due sono usciti allo scoperto con diverse indiscrezioni e foto che li ritraevano insieme.

E’ stato ospitato nella puntata del 2 dicembre di Oggi un altro giorno, programma in cui ha raccontato come ha conosciuto Licitra. “Quando Lorenzo vinse X Factor gli mandai un messaggio. Lo mandai a lui ed a Rita Bellanza, erano i miei due cantanti preferiti di quell’edizione. Mi complimentai, scrissi loro una cosa tipo ‘mi raccomando, non smettete mai di cantare’, poi con Lorenzo è capitato di prenderci un caffè, poi un altro e un alto” ha dichiarato Rossi a Serena Bortone.

