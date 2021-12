L’Eredità 2 dicembre 2021, Elena non indovina la parola alla Ghigliottina

Nella puntata di questa sera de L’Eredità a diventare campionessa è stata Elena.

La nuova campionessa si è trovata a concorrere alla Ghigliottina per un montepremi di 210 000 mila euro, poi diminuito a 26 250 a causa di tre dimezzamenti.

Queste sono le parole scelte dagli autori per indovinare la parola miseriosa:

Mura

Perdere

Giorni

Esposto

Antoine

La scelta di Elena è stata Civetta, forse per collegarla a Giorni (Il giorno della civetta romanzo di Lorenzo Sciascia), putroppo però la parola misteriosa era un’altra.

Era Tramontana ed ecco le spiegazioni di Flavio Insinna:

Mura di Tramontana, antica cinta muraria della città di Trapani in Sicilia

Perdere la Tramontana inteso come perdere il controllo di se o le staffe. E’ un espressione che deriva da perdere l’orientamento, in quanto la Tramontana è un vento che spira da nord e veniva usato per orientarsi e per indicare il punto cardinale della bussola.

Giorni della Tramontana

Esposto alla Tramontana cruciverba

Antoine, cantautore che cantava “ho perduto la Tramontana”, brano del 1968

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui