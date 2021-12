Quelli che il calcio al capolinea: cosa sappiamo della fine dello storico programma

Dopo quasi trent’anni la Rai sospende definitivamente la messa in onda del programma Quelli che il calcio

È andata in onda oggi l’ultima puntata di Quelli che il calcio, storica trasmissione condotta attualmente da Luca e Paolo e Mia Ceran.

Tv Blog ha rivelato che il programma non andrà più in onda a causa dei bassi ascolti e degli eccessivi costi del format. A quanto pare la decisione iniziale era quella di sospendere il programma dopo il 9 dicembre, per poi tornare in onda in modo parziale nel 2022, sembra però che i dirigenti abbiano cambiato idea.

La Rai sembra aver deciso di sospendere definitivamente Quelli che il calcio, dopo quasi trent’anni, li avrebbe festeggiati nel 2023. Tanti gli importanti conduttori al timone del programma negli anni, tra questi Fabio Fazio, Simona Ventura, la Gialappa’s Band, Nicola Savino e altri ancora.

Il programma andava prima in onda la domenica pomeriggio, a quanto pare gli ascolti non sono stati più gli stessi da quando è slittato in prima serata. Gli attuali conduttore non hanno ancora rotto il silenzio per commentare la chiusura definitiva di Quelli che il calcio. Nemmeno la Rai ha ancora reso noto un comunicato ufficiale sulla cancellazione della programma.

Sara Fonte

