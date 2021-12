Ecco Chi è Ivan Cattaneo? Età – Carriera e Vita privata del cantante

Ivan Cattaneo è un cantante e musicista, tanto il successo conquistato negli anni Ottanta. Per quasi vent’anni è rimasto lontano dai riflettori, negli ultimi anni ha però cercato di farsi di nuovo spazio nel mondo dello spettacolo.

Il cantante è nato il 18 marzo 1953 a Bergamo, la sua infanzia non è stata semplice dopo che all’età di 13 anni rivelò alla madre di essere omosessuale. La donna lo portò in una clinica psichiatrica, quando lui capì che nessuno riusciva a comprenderlo fece finta di essere ‘guarito’ per uscire dalla clinica.

Sin da giovanissimo manifestò la sua grande passione per la musica, a soli 12 anni fece un provino per lo Zecchino d’oro. Mentre frequentava il liceo studiava musica e imparò a suonare la chitarra. Tra le sue passioni anche la scrittura e la pittura, ha scritto diversi libri ed è stato protagonista di molte mostre.

Nel 1975 Ivan Cattaneo pubblicò il suo primo album, UOAEI. Due anni dopo uscì Primo secondo e frutta, il brano che lo ha reso più popolare in passato è Polisex. Conquistò poi moltissimo successo con l’album 2060 Italian Graffiati, negli anni Ottanta decise però di interrompere la sua carriera musicale.

Tornò a cantare solo negli anni ’90 con l’album Il cuore è nudo…e i pesci cantano. Il suo album più famoso è Bandiera Gialla. Nel 2018 partecipò al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, il cantante è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Nella casa più spiata d’Italia aveva rivelato di avere un fidanzato, ma non ha svelato il suo nome.

