Ecco chi è Nicoletta Mantovani, l’ex moglie di Luciano Pavarotti

Nicoletta Mantovani è una produttrice cinematografico, nota soprattutto per essere stata sposata con Luciano Pavarotti. Tra i due c’era un’importante differenza d’età, 34 anni, un dettaglio che all’inizio fece non poco discutere. A far discutere anche il fatto che lui fosse ancora sposato con Adua Veroni quando iniziò la loro relazione.

La Mantovani è nata il 23 novembre 1969 a Bologna. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei in merito al suo passato e alla sua vita professionale. Più nota è la sua sfera personale, lei e Luciano Pavarotti convolarono a nozze nel 2003 e rimasero insieme fino al 2007, anno in cui il grandissimo e stimato lirico è morto a causa di un tumore. Dal loro amore è nata la figlia Alice.

Nel 2020 Nicoletta Mantovani ha annunciato il suo matrimonio con l’attuale marito, l’imprenditore Alberto Tinarelli. I due sono diventati marito e moglie a settembre del 2020.

Nel 2019 la vedova di Pavarotti ha rivelato per la prima volta a Verissimo di combattere da anni contro una grave malattia, la sclerosi multipla, le è stata diagnosticata all’età di 24 anni. In quel momento difficilissimo ha potuto contare sul sostegno e il supporto di Luciano Pavarotti.

