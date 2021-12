Cotto e Mangiato ricetta del 3 dicembre 2021: crostata cioccolato e nocciole

Concludiamo la settimana gastronomica di Cotto e Mangiato con un dolce che si può replicare Facilmente a casa già questa domenica. Tessa ci ha infatti proposto una constata cioccolato e nocciole. Ecco la ricetta.

La ricetta

Per la preparazione dell’impasto della crostata, abbiamo bisogno di:

200 grammi di cioccolato fondente

100 ml di latte

100 grammi di burro

4 albumi d’uovo

200 grammi di zucchero

4 tuorli

30 grammi di fecola

200 grammi nocciole tritate

Per la ganasce a cioccolato ci vuole:

200 ml di panna

100 grammi di cioccolato fondente

1 noce di burro

Procedimento

In un pentolino metti a scaldare latte e burro. Quando saranno ben amalgamati aggiungi anche il cioccolato fondente e sciogliere tutto insieme. Intanto monta anche gli albumi d’uovo e mettili da parte. Dopodiché lavora zucchero e tuorli insieme. Quando la cioccolata sarà tiepida aggiungila a zucchero e tuorli, unisci anche la fecola e le nocciole tritate, quindi adagio aggiungi anche l’albume montato. Versa il composto in un ruoto con cerniera e cuoci in forno a 180 gradi per 30 minuti. La torta non è conclusa. Devi preparate la ganascia mescolando panna, burro e cioccolato. Quando sarà pronta versala a colata sulla torta ormai sfornata e posta su un vassoio. Ricopri la superficie con la ganascia poi decora con della nocciola tritata.

