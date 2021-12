Dazn e quello strano codice sullo schermo: di cosa si tratta?

Quella in corso è la prima stagione calcistica che viene trasmessa per intero su DAZN. Inevitabilmente lo sbarco della Serie A sulla piattaforma non poteva essere privo di intoppi, che hanno riguardato soprattutto la qualità dello streaming.

Con il passare del tempo l’offerta di DAZN sembra stia migliorando, ed è senz’altro una buona notizia, dato che la piattaforma ha acquisito i diritti per tre anni. Ma proprio nelle ultime giornate molti utenti hanno notato la comparsa di uno strano codice alfanumerico, che fa capolino sullo schermo durante i match.

Alcuni hanno pensato potesse trattarsi di un semplice problema tecnico, mentre altri hanno supposto fosse un errore da parte della piattaforma. Sta di fatto che in queste ultime settimane diversi abbonati a DAZN si sono chiesti il motivo di quel codice così strano.

Nessuna preoccupazione per gli utenti, dato che quel codice è semplicemente una misura di sicurezza messa in campo da DAZN per fare in modo che quella trasmissione non finisca per essere piratata. Quel codice, infatti, identifica l’abbonamento che sta visualizzando la partita: in questo modo DAZN si cautela, assicurandosi che solo l’abbonato stia vedendo quel match e nessun altro.

Tramite questo codice, se DAZN si accorge che la visione della partita sta avvenendo in maniera illegale può procedere subito all’interruzione della trasmissione e al blocco dell’abbonamento.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui