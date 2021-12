La strada in onda su Rai 5

La strada è l’opera che andrà in onda su Rai 5 nella mattinata di venerdì. Si tratta di un balletto che trae ispirazione dall’omonimo film di Fellini. Le coreografie sono di Mario Pistoni.

La trama

Protagonista della storia è la giovane Gelsomina, che viene venduta dalla madre ad un artista di strada di nome Zampanò. Per guadagnare qualche spicciolo, la giovane impara a suonare la tromba. Ma la vita degli artisti di strada, durissima, non fa per lei. Senza contare che deve sempre sottostare alle avances brutali di Zampanò, invaghito di lei. Una sera Gelsomina scappa con dei suonatori ambulanti, dopo aver conosciuto il poeta e suonatore soprannominato il Matto. E’ la gentilezza di quest’ultimo a far sì che la ragazza gli dia fiducia. Durante una festa Gelsomina rischia di essere violentata da quattro militari ma riesce a scamparla solo grazie all’intervento di Zampanò, che decide però di portarla nuovamente via con sé.

Il cast

La versione proposta di quest’opera è quella andata in scena durante Prima rappresentazione avvenuta il 10 marzo 1967 al Teatro alla Scala di Milano. Nel cast troviamo Carla Fracci nei panni di Gelsomina, Aldo Santambrogio nel ruolo di Zampanò e lo stesso Pistoni che veste i panni del Matto. La regia televisiva è di Vito Molinari.

