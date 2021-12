L’Eredità 3 dicembre 2021, Elena alla prima ghigliottina non indovina la parola

Al gioco finale de L’Eredità della puntata di oggi 3 dicembre 2021 è giunta una nuova campionessa, omonima della campionessa di ieri – parliamo di Elena F.

La bionda campionessa – interior designer – ha affrontato la Ghigliottina con un bottino di 210.000 euro, divenuti poi 52.500 dopo i dimezzamenti.

Queste le cinque parole indizio uscite dalla ghigliottina:

Vivere

Difesa

Regni

Capricci

Problema.

Elena ha esordito dicendo: “Mi suonava qualcosa in testa”.

E la parola pensata è giunta grazie all’indizio Regni e s’è trattato di Sette.

Sette Regni, nei suoi ricordi, era una serie di libri – a noi ignota.

Ma la parola scelta dagli autori quest’oggi era un’altra rispetto a quella scelta da Elena, ed era Natura.

Queste le spiegazioni:

Vivere immersi nella Natura.

La Difesa della Natura, mai doverosa come in questi tempi.

Regni della Natura (Animale, Vegetale e Minerale).

Capricci della Natura – “la Natura si ribella alle scorrettezze dell’uomo” (rifacendoci alle parole di Flavio Insinna, ambentalista come non mai).

La Natura di un Problema, “la sua sostanza, la sua essenza” (Insinna dixit).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui