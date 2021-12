Chi è Ross McCall, il compagno dell’attrice Alessandra Mastronardi?

Ecco chi è Ross McCall, compagno di Alessandra Mastronardi: età, carriera e vita privata

Ross McCall è un attore scozzese nato a Port Glasgow il 18 gennaio 1976. Conosciuto per essere il compagno dell’attrice Alessandra Mastronardi anche grazie al biopic di Carla Fracci, McCall ha partecipato nel breve documentario Queen The Miracle, calandosi nei panni di un giovane Freddie Mercury.

La sua ultima pellicola è stata About Us di Stephan Schwartz , uscita nel 2020. Inoltre, ha reciatato nel Rome A Christmas in New York di Nathan Ives, Autopsy di Adam Gierasch e Hooligans di Lexi Alexander e nella serie Rome in Love di Eric Bross, uscita nel 2019.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato con l’attrice stunitense Jennifer Love Hewitt, con la quale ha recitato in The Ghost Whiper. Attualmente è legato sentimentalmente ad Alessandra Mastronardi, conosciuta sul set della pellicola romantica About Us per poi iniziare a frenquentarla ai tempi del set Rome in Love. Tra i due, è stato amore a prima vista, nonostante i loro 10 anni di differenza. Nonostante le malelingue su una presunta crisi, Ross e Alessandra sono più uniti che mai e avrebbero confidato di voler convolare presto a nozze. I due hanno trascorso insieme il lockdown e hanno compreso che il loro legame si è rafforzato imparando dagli errori e affrontando le difficoltà che mettono a dura prova il rapporto.

“Abbiamo avuto alti e bassi – ha spiegato la Mastronardi – ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri”.

