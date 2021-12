Verissimo, Cicciolina single si racconta: “Gli uomini? Volevano sottomettermi”

Intervistata a Verissimo, Cicciolina (vero nome Ilona Staller) ha raccontato della sua vita sentimentale e degli uomini della sua vita

Nella puntata di oggi di Verissimo, è stata ospitata Ilona Staller, in arte Cicciolina per raccontare la sua vita prima di diventare famosa fino al matrimonio con l’artista Koons e alla sua vita sentimentale. L’ex pornostar ha lavorato come spia, modella e anche come cameriera quando viveva ancora in Ungheria. Infatti, ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia povera ma semplice.

Una volta arrivata in Italia si sposa con il suo primo marito, del quale ha raccontato: «Era un calabrese verace, molto geloso. Quando chiesi il divorzio mi disse di sì a patto che pagassi tutte le spese legali». L’ex deputata ha inoltre spiegato la sua sfortuna con gli uomini: “Mi hanno sfruttata, volevano sottomettermi». A quel punto, ha parlato anche del suo secondo marito Jeff Koons, dal quale ha avuto il figlio Ludwing: “Facevo brillare lui, io mi sono annullata. Avevamo una donna di servizio ungherese e quando mi ha fatto male fisicamente le chiedeva se mi avesse fatto davvero male. È stata davvero dura”. Cicciolina ha inoltre raccontato un aneddoto terribile riguardo l’artista: «Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente». I due si sono separati e la donna ha dovuto affontare numerose battaglie legali per l’affidamento del figlio

Attualmente, l’ex deputata ed ex pornostar è felicemente single e ha chiosato: “Ho sempre avuto un po’ di titubanza con gli uomini. Voglio un uomo che mi rispetti e che mi porti una rosa e che mi voglia bene. Insomma tutto romantico”

