GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 22: “L’amore nella bolla”

Ma la puntata di venerdì Bellifull a me è piaciuta, Alexman e Soledad si sono dichiarati il loro amore, con le loro voci suadenti, lui con la voce postata che non si sente dagli anni 60 e lei con la voce del sesso di Gemma Galgani, top. Ovviamente il loro amore non è come quello dei comuni mortali, no! Lui la ama in quella bolla,mentre lei lo ama come essere umano.

Io vi giuro due personaggi così fake non li ho mai visti. In tutto questo, io sbigottita dal conduttore che fa morali su qualsiasi cosa, che poche puntate fa si è proclamato contro l’aborto, ma che a quanto pare è favorevole all’adulterio… Qualcosa non mi quadra. Alfonso non vede l’ora che Soledad e Alexman ci diano dentro come furetti, mettendo così due bei corni in testa alla di lui moglie, Delia. Ora per un attimo facciamo finta che questa storia non sia un teatrino, ma come si fa a sperare che un uomo sposato tradisca la moglie? Ma altro che confronto, fosse vero dovrebbe fargli recapitare al GF le valige e non farsi più vedere da lui,manco col binocolo! Ma poi anche Soleil ha una persona fuori che l’aspetta.. sapete che vi dico? Questo GF mi ha fatto capire quanto sono antica! Coppie aperte, poliamore, amore artistico, bacio altruistico… No mi spiace io sono antiquata e se mio marito dà un limone ad un’altra gli faccio lo scalpo.

Adoro come i beniamini di Signorini, fuori il pubblico non li possa vedere neanche in cartolina. Due esempi su tutti Katia e Manuel. Katia nell’unico televoto a cui ha partecipato se non avessero cambiato le carte in tavola, sarebbe uscita, perché è stata davvero insopportabile in casa. Ha fatto delle uscite davvero discutibili, come quella di questa settimana quando ha chiesto “ma Biagio è normale o è gay?” Affermazione che ovviamente è passata in cavalleria come tante altre cose.

Manuel bellissimo vederlo in piedi ed emozionante la sua storia, però come concorrente va detto, è stato un comodino. A parte fare un tira e molla con Lulù e insultarla ogni volta gli va, non ha mai preso una posizione ne si è mai esposto. Capisco che lui abbia problemi più grandi che non buttarsi in mezzo a liti da GF, però sa dove si trova e nessuno lo ha obbligato a partecipare,quindi da lui mi aspetto dinamiche come dagli altri. Ci rendiamo conto che ieri dopo 3 mesi è stata la prima volta che non era immune? Questa grande protezione da parte del GF ha portato il pubblico, non tutto ovviamente, a mal digerirlo. Jessica numero uno,che ha avuto gli attributi di nominarlo,cosa che non accadrà mai più e che pensavo non sarebbe mai accaduta. Oltre a Soledad e Alexman, c’è un’altra coppia che a me fa molto ridere, ed è quella formata da Sophie e Gianmaria. Questa coppia si palesa solo se Sophie beve troppo e immancabilmente il giorno dopo se ne pente. Sophie ha detto di tutto a sto ragazzo persino che è uno schifoso, eppure quando beve non gli resiste. Lui quasi 40anni preso in giro da una ragazzina di 19, lui entrato come il playboy della situazione uscirà come lo sfigatello che con le donne proprio non ce la fa.

Lulù versus Maria Monsè è la cosa più trash che possa esistere e io non posso che adorare. Lulù esageratissima che se non la fermano quasi prende a pizze la Monsè e Maria martellante da fare impazzire. Insomma il bue che dice cornuto all’asino. Io alla faccia della casa che non la tollera più spero tanga Lulù, anche se io salverò Jessica perché devo premiarla per la sua nomination. Al televoto ci sono appunto Lulù, Jessica e Patrizia Pellegrino. Penso che l’esito sia scontato e ad uscire sarà la Pellegrino. Le princess non si toccano, devono ancora fare impazzire altra gente.

Per oggi è tutto alla prossima,baci velenosi a tutti

