Oroscopo di Paolo Fox dal 6 al 12 dicembre, previsioni della settimana

Ci avviciniamo lentamente alle feste natalizie. Domani un’altra settimana avrà inizio, quali saranno le previsioni delle stelle? Lo vediamo come sempre con l’oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno.

Ariete

Se sei innamorato, qualche tensione è all’orizzonte perché il partner ti dà poca certezza. Ad ogni modo non avere fretta che tutto si risolve.

Per quanro attiene al lavoro, tutto sta lentamente prendendo la giusta piega. Anz bisogna ricominciare da zero. Cerca di parlare di più, di confrontarti a metà settimana con chi conta.

Toro

Hai Venere dalla tua patente questa settimana, per cui i rapporti in amore saranno a dir poco vantaggioso. Non aver paura di fare nuove conoscenze anche se non hai voglia di impegnarti per il futuro.

Nel lavoro ha avuto fine la fase di incertezza, per cui ora è proprio necessario ricominciare da zero. Cerca di fare delle scelte ponderate.

Gemelli

Non hai il beneplacito del pianeta dell’amore, ma questo non vuol dire che mancheranno belle emozioni. Per le storie nate da poco c’è qualche piccolo problema.

Nel lavoro sei in attesa di novità, ma a causa dell’opposizione di Mercurio saranno giorni molto stancanti. Le occasioni non mancheranno e nel corso dei prossimi mesi arriveranno delle soddisfazioni, dai tempo al tempo.

Cancro

C’è Venere che ti rema contro e avrai molti dubbi in amore. Se una storia è nata da poco ci sarà qualcosa che non va. Per cui le stelle ti invitano a stare attento.

Nel lavoro, non lasciare la strada certa per quella sconosciuta: non sei ancora pienamente convinto delle scelte e bisogna essere pazienti per sopportare delle responsabilità poco gradite.

Leone

Top per i nati sotto il segno del Leone. Ti senti affascinante, e lo devi al Sole che ti sta baciando. Sarà una settimana insomma all’insegna della passione

Nel lavoro, potrebbero nascere degli accordi molto soddisfacenti. Sei stanco, quello sicuramente, ma anche contento dei risultati che stai ottenendo. Occhio a venerdì, non essere frettoloso.

Vergine

Venere ti sorride e semina per farti trovare l’amore. A questo punto tocca a te aver fiducia e non diffidenza. L’amore capita quando meno te lo aspetti, ma a volte cercarlo favorisce le storia.

Nel lavoro nessuno metterà in discussione il tuo valore. C’è chi fa bilanci, chi è sposato e deve cercare di far quadrare i conti, ma le giornate di lunedì e martedì sono favorevoli per tutti!

Bilancia

L’amore sarà ostacolato dall’opposizione di Venere. Dopo i primi giorni dia ssoluti dubbi, da mercoldedì diventerà tutto più chiaro. Occhio solo alle storie nate Co gli Ariete. ,

Nel lavoro hai poco tempi e troppo da fare. Negli ultimi giorni poi hai avuto troppe spese, ma Mercurio è dalla tua parte e ci sarà un leggero recupero. Novità in arrivo la prossima settimana.

Scorpione

Venere ti sorride e spera che tu possa ritrovare la fiducia nell’amore dopo le bastonate prese. Marte anche è dalla tua parte, e da venerdì avrai anche la Luna favorevole. Approfittane.

Nel lavoro, stai attraversando un periodo di ribellione: hai voglia di dare una svolta alla tua vita, ma forse sei un po’ insoddisfatto.

Sagittario

Grandi aspettative sul piano sentimentale grazie al transito di Mercurio e Sole. A greve poi arriverà anche Marte che ti darà belle emozioni. Se ti piace qualcuno, fatti avanti.

Per il lavoro, usa i tasti giusti per recuperare. È il momento migliore per far avanzare nuovi progetti e ci sarà una bella fase tutta da vivere: sei ottimista e sai come reagire, come rialzarti.

Capricorno

Non ti manca l’amore ma a volte sei dubbioso. Per fortuna Venere ti sorride e potrebbe appianare le perplessità e favorire ai singoli gli incontri. Non aver paura di amare.

Settimana interessante nel lavoro, visto che Mercurio sarà con te. Tutto procede bene, ma forse qualcosa ti sta stretto e bisogna capire cos’è.

Acquario

Sogno nel cassetto? Potrebbe arrivare quando meno te lo aspetti. Le stelle favoriscono i rapporti, anche quelli più trasgressivi. I single devono favorire gli incontri e mettersi in gioco.

Nel lavoro non manca la creatività, e se lavori come dipendente hai già accettato un nuovo incarico. Tutta la settimana va bene anche se hai un’attività tutta tua.

Pesci

Sei in fase di riflessione, qualcosa ti fa dubitare. Soprattutto se sei con una nuova storia, sei molto critico, e non sai come rasserenarti.

Nel lavoro ci saranno tanti progetti nel cassetto. Arriverà una bella rinascita, cercadi guardare al futuro. Ti aspettano settimane interessanti .

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui