L’Olandese Volante, in onda su Rai 5

L’Olandese Volante è l’opera che apre la settimana teatrale di rai 5. Viene proposta la versione curata dalla regia di Yannis Kokkos, andata in scena presso il Teatro Comunale di Bologna. L’opera di Der Fliegende Holländer è stata in questa occasione accomapgamta dal maestro Anton Reck che ha curato la Direzione dell’orchestra e del coro del Teatro Comunale. Fu proprio lui in una occasione a paragonarsi all’olandese volante. Forse perché il capitano della nave conduce una vita all’insegna della solitudine. L’uomo è stato condannato per sette anni a rimanere bloccato su una nave in un periodo in cui le navi non erano certo confortevoli come quelle di oggi. Se troverà un amore fedele, finisce questa condanna. Condannato a questo terribile destino senza neanche la consolazione del suicidio. Per riuscire a rendere giustamente omaggio all’opera, le prove sono state intense e hanno ricordato al direttore d’orchestra come anche lui troppe volte rimane lontano da casa, dagli affetti e dalle sue abitudini.

I protagonisti dell’opera sono interpretati da attori come Mark S. Doss e Anna Gabler. La storia si concentra su un capitano di una nave che è costretto a navigare sino al giorno del giudizio, senza potersi nemmeno suicidare. La regia televisiva è di Arnalda Canali.

