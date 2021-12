Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 dicembre 2021: Vittorio escogita un piano per liberarsi di Speranza

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 6 al 10 dicembre 2021.

Nella puntata di lunedì 6 dicembre 2021, Vittorio non riesce a gestire i sentimenti di Speranza, ormai innamoratissima di lui, così escogita un piano improbabile ma che, secondo lui, può funzionare. Chiara è sempre più in colpa per la morte del padre, in seguito all’incidente stradale che ha coinvolto anche lei e Nunzio cerca di aiutarla a distrarsi. Fabrizio è particolarmente nervoso per il debutto commerciale delle “Marinelle”.

Nella puntata di martedì 7 dicembre 2021, Franco è preoccupato per il futuro di Nunzio e arriva allo scontro con lui che, intanto, è sempre più preso da Chiara. Marina, nonostante sia tentata dalla proposta di Fabrizio, continua a essere indecisa sul suo futuro lavorativo. Vittorio è sempre più convinto di portare avanti il suo folle piano.

Nella puntata di mercoledì 8 dicembre 2021, Rossella, già sotto stress a causa delle tensioni con Silvia, fa un incontro alquanto sgradito. Nunzio, sotto consiglio di Chiara e preso dallo spirito natalizio, si riappacifica con Franco, a cui riesce a strappare una promessa. Patrizio cerca di dissuadere Samuel dal non accettare l’aiuto di Vittorio per sedurre Speranza.

Nella puntata di giovedì 9 dicembre 2021, Mentre in casa Giordano ci si prepara al Natale, Patrizio è convinto che trascorrerà il 25 dicembre con Clara, ma le cose potrebbero andare diversamente. Tra Rossella e Silvia la tensione è ancora accesa. Raffaele vuole dare una lezione a Renato e per riuscire nel suo intento chiederà aiuto ad Irene, ormai scacchista provetta di Palazzo Palladini.

Nella puntata di venerdì 10 dicembre 2021, Chiara, divorata dai sensi di colpa, decide di rivelare la verità su quanto accaduto la notte dell’incidente. Clara cerca di temporeggiare con Patrizio. Rossella è decisa a trasferirsi insieme al padre lontano da Silvia, ma Michele riceve una notizia che potrebbe rovinare i piani della figlia.

Maria Rita Gagliardi

