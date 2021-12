Cotto e mangiato ricetta del 6 dicembre 2021: uova farcite fritte

In compagnia di Antonio Casanova cominciamo la settimana gastronomica di Cotto e Mangiato. Tessa ci propone delle uova farcite fritte. Vediamo come si preparano. La simpatia di Tessa e del mago Casanova ci lascia ancora una volta piacevolmente sorpresi. Insieme fanno sempre sì che gli spettatori possano divertirsi oltre che leccarsi i baffi.

La ricetta

In questa ricetta, servono pochi e semplici ingredienti:

4 uova

Burro

Succo di mezzo Limone

Formaggio grattugiato

Pangrattato

Procedimento

Metti a lessare tre uova. Quando saranno pronte sgusciale e dividere a metà facendo attenzione a non romperle. Privale del tuorlo e mettile da parte. In una ciotola versa i tuorli ottenuti, aggiungi il burro e il formaggio grattugiato. Quindi amalgama atutto insieme. Dopodiché premi mezzo limone e amalgama ancora. A questo punto distribuisci in modo equo ed uniforme il composto ottenuto in tre metà uova. E con le altre metà chiudi quelle farciti, ottenendo come un panino. Una per volta, passala prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Quindi friggi lasciando la schiumarola sotto le uova così da tenerle ben ferme. Toglile dall’olio non appena si dorano quindi metti a scorrere su carta assorbente. Servi ancora calde, facendo attenzione a non tagliarle ma tenendole tutte ben composte.

