Marrowbone – Sinistri segreti, qual è la spiegazione del finale del film?

Questa sera, su Rai 4, alle ore 21:15, andrà in onda Marrowbone – Sinistri segreti, film thriller-horror del 2017 scritto e diretto da Sergio G. Sanchez che ha sceneggiato altri film di una certa importanza come The Orphanage e The Impossible.

Nel cast della pellicola troviamo George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Mia Goth. Il film è ambientato nel 1969 nell’America rurale, precisamente a Marrowbone, dove quattro fratelli e la loro madre Rose, provenienti dall’Inghilterra (dove hanno lasciato una situazione molto difficile a causa di un padre violento), hanno ereditato un’abitazione.

La famigliola ha tutte le intenzioni di ricominciare una nuova vita, ma Rose muore improvvisamente, lasciando i tre fratelli Jack, Billy e Sam e la sorella Jane senza risorse e spaesati. I giovani cercano di tirare avanti e sopravvivere, ma dovranno fare i conti con una strana presenza che comincerà a tormentarli.

Il finale del film sgombrerà il campo da ogni ipotesi “soprannaturale”: la pellicola, infatti, non parla di presenza demoniache o di spiriti, bensì si sofferma sulle personalità multiple. Il padre violento è riuscito a rintracciare la famiglia: nel finale del film si intuisce come Allie, fidanzata di Jack, gli faccia credere che i fratelli siano ancora vivi (quando in realtà sono stati uccisi dal padre, lui sì vivo ma rinchiuso in soffitta) per non farlo sprofondare nella disperazione.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui