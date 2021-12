Geppi Cucciari è sposata? Cosa sappiamo del suo ex marito Luca Bonaccorsi

Geppi Cucciari è impegnata sentimentalmente? Cosa sappiamo sull’ex marito Luca Bonaccorsi

Geppi Cucciari, vero nome Maria Giuseppina Cucciari, è una nota cabarettista, conduttrice televisiva e radiofonica, divenuta nota in passato soprattutto grazie a Zelig.

Grande appassionata di basket in passato ha giocato anche in serie A2 con la maglia della Virtus Cagliari. Tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera, ma cosa si sa della sua vita sentimentale? La nota conduttrice e comica è stata legata sentimentalmente al giornalista Luca Bonaccorsi. I due convolarono a nozze nel 2012 ma il loro matrimonio non durò a lungo, si separarono infatti nel 2016.

La loro rottura ha fatto non poco discutere a causa del presunto stalking di Geppi Cucciari ai danni dell’ex marito, in più occasioni lui l’ha accusata di atti persecutori. Oggi sembra che la comica sia single.

Su Luca Bonaccorsi sappiamo che è nato il 15 settembre 1969 a Roma. In passato ha lavorato per noti gruppi bancari come ABN AMRO, BNP Paribas e Antonveneta. Oltre ad essere un noto giornalista è anche un conduttore. Nel 2008 ha fondato il primo quotidiano ecologista d’Italia, Terra, insieme a Massimo Serafini e Pino Di Maula. Nel 2011 ha lasciato la direzione del quotidiano dopo averlo trasformato in un mensile ecologista.

Nel 2012 è approdato sul piccolo schermo con la conduzione del programma di ecologia Arriva Mr. Green su LA7d. Sempre nello stesso anni ha ricoperto i panni di ospite fisso nella trasmissione Cristina Parodi Live. Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto giornalista oggi è legato sentimentalmente a Isabel Hildebrandt, nota esperta di marketing e arte. Sara Fonte

