Io sono leggenda 2 si farà? Cosa sappiamo sul sequel del film con Will Smith

Nel 2007 dal lavoro di Francis Lawrence venne prodotto il film Io sono Leggenda, tratto dal romanzo di Richard Mateson; la pellicola con Will Smith ha riscosso un enorme successo e a distanza di 15 anni si parla di un sequel. Che cosa sappiamo in proposito?

Io sono Leggenda narra le vicende di Robert Neville, un virologo che si ritrova a vivere in un mondo post-pandemico dove un virus ha ucciso la popolazione lasciandolo completamente da solo. A fargli compagnia, nella lotta alla sopravvivenza e durante la ricerca di un antidoto per curare gli infetti sopravvissuti che trova in una desolata New York, è soltanto il suo cane Samantha.

La trama, che potrebbe sembrare simile a molte altre di pellicole dello stesso genere (distopico, utopistico, fantascientifico, post apocalittico) viene resa profonda dall’incredibile interpretazione di Will Smith che per calarsi nei panni di Neville ha voluto studiare non soltanto elementi di virologia per essere più credibile, ma anche quali potessero essere gli effetti psicologici della solitudine per dare carattere al suo personaggio.

Detto ciò, è previsto un sequel?

Io sono Leggenda 2, si farà?

Le intenzioni ci sono tutte. Nel novembre del 2022, il regista ne parlò con lo sceneggiatore Akiva Goldsman “Mi piacerebbe farlo, ho sentito alcune cose su Io sono leggenda. In realtà non abbiamo molto, solo del brainstorming per Constantine, ma ho giurato di mantenere il segreto su Io sono leggenda”.

In realtà inizialmente si partì con l’idea di realizzare un prequel che raccontasse di Neville e di una sua prima battaglia contro gli infetti ma Will Smith non era fiducioso del progetto. Si è proseguiti dunque con l’idea di un sequel.

Riguardo alla proposta, Will Smith si è dimostrato interessato, anche perché l’idea è partita da Michel B Jordan. I due saranno produttori del secondo film mentre Goldsman ritorna nel reparto sceneggiatura. Non c’è ancora un nome per il regista ne tantomeno una data di rilascio.

Di cosa potrebbe parlare il secondo capitolo? Ci si chiede come questo potrà essere realizzato considerando il finale del film originale. Potremmo dunque assistere ad un ritorno dal regno dei morti di Neville o magari si sfrutterà quel finale alternativo inserito nei contenuti speciali e ripartire da lì per una storyline diversa. Altra alternativa potrebbe essere un remake, considerando che dal 2007 è cambiato molto in produzione cinematografica e lo stesso personaggio potrebbe essere stravolto e renderlo più simile al libro, che presenta notevoli differenze rispetto alla pellicola.