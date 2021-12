Chi è Guido Bellitti, l’ex marito di Marina La Rosa del GF 1?

Ecco chi è Guido Bellitti, l’ex marito di Marina La Rosa, seconda classificata al GF 1 ed ex naufraga

Guido Bellitti è conosciuto per essere l’ex marito di Marina La Rosa, seconda classificata della prima edizione del Grande Fratello allora soprannominata “gatta morta”. Non appartiene al mondo dello spettacolo e di professione è un avvocato impegnato nel campo della legislazione europea.

Guido e Marina si sono conosciuti nel 2005 e dopo 5 anni di fidanzamento si sono sposati a Casamorta, in provincia di Caserta nel 2010. Alle nozze sono stati invitati diversi personaggi famosi, tra cui Massimo Lopez e l’ex tronista Sabrina Ghio. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Andrea Renato, venuto alla luce nel 2009 e Gabriele nel 2011.

A quanto pare, la loro relazione è giunta al termine la scorsa estate e oggi l’ex gieffina e naufraga ha dato l’annuncio ufficiale della sua separazione: “Comunicarla fa malissimo, ma tanto è difficile che l’altra persona non si sia accorta di nulla. La nostra crisi, in fondo, durava già da un paio d’anni”. Inoltre, la 44 enne siciliana ha raccontato che la separazione l’ha segnata fino ad arrivare ad un forte dimagrimento. Per ora, Marina La Rosa non pensa ad un nuovo amore ma vuole portare serenità alla sua famiglia, soprattutto ai suoi due figli.

