L’Eredità 8 dicembre 2021, Chiara alla sua seconda ghigliottina non indovina la parola

Seconda ghigliottina per la professoressa di Inglese Chiara, giunta al gioco finale de L’Eredità nella puntata dell’Immacolata.

L’8 dicembre 2021 Chiara è arrivata a poter indovinare la parola misteriosa scelta dagli autori con 26.250 euro (come la volta precedente quando non è riuscita a vincere)

Queste le cinque parole scelte dagli autori per indovinare quella nascosta nel cartoncino:

Famiglia

Finale

Chiudere

Seconda

Evento.

E così Chiara ha scelto, dopo alcuni secondi di riflessione, la propria parola.

Ed è stata la seguente: Modello.

Chiara ha detto ciò, svelando la propria scelta: “Inizialmente ho pensato a Famiglia Modello…”

Ma da lì in poi le spiegazioni della professoressa sono parse poco convincenti.

E infatti non è Modello la parola scelta dagli autori ma Serata.

Ed ecco le spiegazioni date dal padrone di casa Flavio Insinna:

Serata in Famiglia, quando si passa la serata con i propri cari.

Serata Finale, come l’ultimo giorno di un evento su più giornate (srate, meglio dire).

Chiudere la Serata, quando è tardi.

Seconda Serata – come quella in cui viene trasmesso Porta a porta.

Serata Evento – come quella di qualche giorno fa con Claudio Baglioni padrone di casa (ma non sui canali Rai).

