Quanto guadagna Mia Khalifa? La cifra che fa impallidire molti CEO

In molti conoscono Mia Khalifa, l’ex pornostar diventata ora una stilista di moda. Khalifa, dopo aver lasciato l’industria del porno (un addio che ha fatto molto rumore), si è lanciata nel mondo dei social, dove pubblica spesso selfie con indosso i capi d’abbigliamento del suo brand, molti dei quali particolarmente sexy (molto spesso si tratta di costumi da bagno).

Ma quanto guadagna Mia Khalifa? E’ una domanda che si pongono spesso i fan dell’ex diva del porno. Nonostante abbia lasciato ormai da anno il suo vecchio lavoro, Mia continua ancora a vivere in case di lusso e conduce una vita decisamente agiata, immersa nello sfarzo.

Stando ad un recente report, Mia Khalifa avrebbe un patrimonio netto stimato in circa 4 milioni di dollari (poco più di tre milioni e mezzo di euro al cambio attuale). Il reddito mensile della 28enne dovrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 dollari, vale a dire all’incirca 26.500 euro.

Gli introiti maggiori proverrebbero dai social media e dalla sponsorizzazione di prodotti per marchi e aziende. Mia può infatti contare su oltre 26,7 milioni di fan su Instagram e 890.000 iscritti sul suo canale YouTube.

In una vecchia intervista, Mia ha dichiarato di aver guadagnato solo 12.000 dollari nell’industria del porno. La 28enne, cresciuta a Beirut (Libano) in una famiglia cattolica e conservatrice, possiede anche una costosa collezione di auto, tra cui un Audi R8 Spyde, una Bentley Continental GT e una BMW 18 Coupé. Khalifa è anche comproprietaria della sua attuale casa a Los Angeles: l’altro comproprietario è il suo ex marito.

Mia Khalifa sembra essere anche una delle personalità più pagate su OnlyFans: la piattaforma dovrebbe riuscire a garantire qualcosa come 500.000 dollari all’anno.

