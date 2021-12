Guardiani della Galassia, quanti capitoli sono? Uscirà un ulteriore sequel?

Gli appassionati della saga Guardiani della Galassia non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sul prossimo capitolo della serie di film dedicati alla squadra interstellare. Stando a quanto riportato da diversi siti nei giorni scorsi, sarebbero ufficialmente cominciate le riprese del terzo film della saga.

In un primo momento sembrava non dovesse più esserci James Gunn, dopo che il regista era stato licenziato nel 2018 dalla Disney e dalla Marvel: invece sarà ancora lui a dirigere le riprese di Guardiani della Galassia Vol.3. Non mancheranno ovviamente le new entry, come ad esempio Will Poulter nei panni di Adam Warlock.

Ma quello che interessa di più in questo momento ai fan della saga è conoscere la data di uscita del terzo capitolo di Guardiani della Galassia: il film verrà distribuito il 5 maggio 2023 negli Stati Uniti, pertanto bisogna attendere ancora un anno e mezzo.

Ma come sono andati i primi due capitoli? Il primo, uscito nel 2014, è stato accolto con giudizi molto positivi ed è stato anche il terzo film con più incassi dell’anno, dietro Transformers 4 e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, ottenendo due candidature agli Oscar. Anche il secondo, uscito invece nel 2017, è stato giudicato positivamente dalla critica cinematografica e ha ottenuto una candidatura agli Oscar di quell’anno per i migliori effetti speciali.

Vedremo se questo terzo capitolo riuscirà ad essere all’altezza dei primi due: le premesse ci sono tutte.

