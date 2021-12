The Real Housewives di Napoli, chi sono le protagoniste?

Questa sera, alle ore 21:25 circa, su Real Time, tornerà in onda la seconda stagione di “The Real Housewives di Napoli”, lo show dove vengono raccontate le vicende di alcune casalinghe napoletane tra amori, legami e rivalità.

La stagione in questione era cominciata lo scorso maggio ma non era ancora andata in onda per intero su Real Time. Questa sera, infatti, i fan dello show seguiranno la sesta e la settima puntata (in tutto sono dieci, ndr). I telespettatori potranno dunque assistere a cinque puntate, suddivise in tre mercoledì, sempre su Real Time.

La prima puntata di stasera si intitola “Fuga da Napoli” ed è incentrata sul ritorno nel capoluogo partenopeo di una delle protagoniste dello show, Mara Consiglio. Nella seconda puntata, “La Dolce Vita”, le casalinghe napoletane si recano a Capri per fare shopping, ma non mancheranno le tensioni.

Come accennato, Mara Consiglio è una delle protagoniste di “The Real Housewives di Napoli”: si tratta di una figura aristocratica, funzionaria dei beni culturali per il ministero oltre che scrittrice (ha da poco pubblicato un romanzo erotico) e conduttrice radiofonica.

Assieme a lei troviamo la giornalista Daniela, single e mamma di una bambina, maniaca dell’alimentazione e attiva nel sociale; Raffaella, una mamma divorziata che possiede una villa storica con piscina; Simonetta, di professione psicologa, che si diletta anche come stilista, pratica pugilato e ama i motori; Stella, titolare del più importante centro estetico napoletano.

Compariranno anche due nuove casalinghe: si tratta di Alessandra, sposata e innamorata dei suoi 5 cagnolini, e Januaria, di discendenza nobile e dal carattere tutt’altro che semplice, amante degli eventi culturali e mondani.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui