Chi è Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani già padre di un bambino?

Ecco chi è Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani già papà

Alessandro Rossi è conosciuto per essere il compagno attuale di Francesca Cipriani, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 6. Nato a Cesenatico nel 1991, Alessandro è un imprenditore edile e lavora alla EDIL Geo di Forlì come costruttore e arredatore di case di personaggi famosi.

Ha conosciuto Francesca ad una cena tra amici ed è stato immediatamente colpo di fulmine. C’è stato un corteggiamento romantico da parte di Alessandro che ha conquistato la showgirl portandola a cena. Essendo Francesca una buona forchetta, il ragazzo ha saputo come “prenderla per la gola” con tortellini e piadine e tante specialità della sua Emilia-Romagna. Ma quello che ha colpito di più la showgirl è stata la sua gentilezza e la sua bontà d’animo, dato che in ambito sentimentale non è stata molto fortunata in passato.

La showgirl classe 1985 si è dichiarata innamoratissima e a breve sposerà il suo Alessandro. Quest’ultimo infatti le ha fatto la proposta di matrimonio proprio dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Alessandro sia già padre di un bambino di 3 anni e la madre di Francesca ne era già a conoscenza. Rita De Michele, madre della showgirl ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Vero, dove confermava il rumor sulla paternità del ragazzo.

