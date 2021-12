L’Eredità 9 dicembre 2021, Manfredi indovina al primo colpo la parola alla Ghigliottina

Grande plot twist inaspettato nella puntata di quest’oggi de L’Eredità. E’ stato Manfredi da Buccino, in provincia di Salerno a raggiungere il gioco finale, diventando il nuovo campione.

Il campione è arrivato a concorrere per 140 000 mila euro, diventato poi 17 500 euro a seguito di alcuni dimezzamenti.

Queste sono le parole indizio scelte dagli autori per indovinare la parola misteriosa:

Nascondere

Dipartimento

Amico

Sierra Madre

San Gennaro

A seguito dello scadere del tempo, Manfredi ha scritto la parola Tesoro, collegandola a San Gennaro poiché conosce bene il Santo essendo di origine campana. Grazie a questa brillante intuizione, il campione si è portato a casa 17 500 euro.

Ecco le spiegazioni di Flavio Insinna

Nascondere il tesoro

Dipartimento del tesoro: dipartimento del Ministero dell’Economia

Chi trova un amico trova un tesoro, noto modo dire

Il tesoro della Sierra Madre, film d’avventura diretto da John Houston tratto dall’omnimo romanzo di Bruno Traven

Tesoro di San Gennaro, museo di Napoli dove è presente il tesoro del Santo ( valore inestimabile). Nel museo sono presenti diverse opere he in precedenza non erano mai state offerte alla visione del pubblico); gioielli, statue, busti, tessuti pregiati e dipinti di grande valore facendi parte del Tesoro di san Gennaro.

