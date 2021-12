GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 23: “Sono troppo vecchia”

Sto odiando questo GF, perché mi sento molto antica: io questo amore artistico non lo capisco proprio.

Ma quanto mi sento vecchia, io che se mio marito si sbaciucchiasse e si rotolasse sotto le coperte con un’altra gli farei lo scalpo, e invece no! Quelli moderni, accettano di buon grado senza fare tante bizze, se no lui si incaz*a pure!

Che boomer che sono, amici miei, io che non accetto il tradimento – quando lunedì in prima serata su Canale 5 è stato sdoganato. Ma sì vivetevi la vostra passione senza remore ,che Ve frega della moglie che sta fuori?

Ok,ok, vero che è tutto finto ma il messaggio è davvero pessimo ma poi fatto dal moralizzatore per eccellenza è assurdo…

Io sono veramente troppo vecchia anche per riuscire a capire perché Sophie e Gianmari la notte inciuciano sotto le coperte ma di giorno non si rivolgono la parola… Cioè lei per baciarlo deve prima farsi una bottiglia di Santero. Io fossi in lui non sarei molto felice.

Biagio palesemente costretto dagli autori a creare un’altra coppia con Miriana. Questo prima di entrare tramite i suoi social ne ha dette di ogni su di lei e dopo un’ora che era in casa già stava nel suo letto. Va bene che ancora c’è gente che crede all’ammmmore tra Alexman e Soledad per cui ci sta pure possano credere a Biagio.

Devo dirvi che mi spiace per l’eliminazione di Patrizia Pellegrino, perché era l’unica che teneva testa alla Ricciarelli senza farle la riverenza ogni volta che passava. Ieri durante un nero pubblicitario si è sentita dire “tu stai zitta!” con quel suo modo dolce, solo perché non la pensava come lei, ma lei zitta non ci è stata e io ho amato. In quella casa sono campioni di lecchinaggio, nessuno che abbia le pal*e di dirle che sta esagerando. Ha detto di tutto: insulti omofobi, razzisti, sessisti eppure il conduttore non si è accorto di nulla, mentre Lulù che ha detto idiota ha dovuto scusarsi pubblicamente. Mah…

Sono contenta siano rimaste le princess perché Jessica mi piace come persona e perché le facce di alcuni che le vedevano già fuori mi hanno fatto godere!

Carmen ed Enzo Paolo,io lo amo. Giucas invece inizia a stancarmi. Troppo finto anche lui, quando vuole capisce più che bene altroché.

In nomination ci sono Maria, che per tre giorni ha fatto il tour de force con tutti per convincerli a non farsi nominare ma le è andata malissimo, Jessica, Soleil, Sophie, Miriana e Biagio. Il televoto non è eliminatorio: il più votato manderà qualcun altro di nuovo in nomination. Io salvo Jessica, anche se so che il fandom di Soleil è imbattibile.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

