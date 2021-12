Chi è Tiziana Rocca? Età, carriera e vita privata della PR

Ecco chi è Tiziana Rocca – Età – Carriera e Vita privata della nota PR

Tiziana Rocca è una famosa PR, dal 2017 ricopre anche il ruolo di direttrice generale del Taormina FilmFest, è nota anche per essere sposata con il famoso attore e regista Giulio Base.

La nota PR è nata il 30 agosto 1966 a Pozzuoli, da ragazza ha conseguito il diploma in ragioneria dopodiché si è laureata in scienze della comunicazione e ha preso un master in Economia a Ginevra. La Rocca rappresenta e gestisce la T.R.C. Tiziana Rocca Comunicazione S.r.l., famosa per l’organizzazione e l’ideazione di vari eventi, produzioni televisive, Pubbliche Relazioni e ufficio stampa.

In questi anni Tiziana Rocca ha anche pubblicato due libri, quello che le ha fatto conquistare maggiore successo è l’ultimo, Come fare le PR Pubbliche Relazioni – Le nuove regole per comunicare con successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dal gossip e dai riflettori. Sappiamo solo che è convolata a nozze con rito civile nel 2001 con il regista e attore Giulio Base. Dal loro amore sono nati tre figli Cristiana, Vittorio e Valerio.

Tiziana Rocca è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi venerdì 10 dicembre su Rai Uno.

Sara Fonte

