Cotto e Mangiato ricetta del 10 dicembre 2021: tortine di mele renette

Alla fine di questa settimana, non possiamo che aspettarci da Tessa una ricetta dolce. E infatti l’ultimo appuntamento settimanale a Cotto e Mangiato ci porta delle tortine di mele renette.

La ricetta

Gli ingredienti per queste tortine sono i seguenti:

3 mele renette

2 cucchiai di zucchero di canna

Mezzo cucchiaio di cannella

180 grammi di zucchero

2 uova

Scorza grattugiata di un limone

60 grammi di olio di semi

25 grammi di yogurt bianco

200 grammi di farina di tipo 00

40 grammi di fecola di patate

Lievito per dolci

Procedimento

Sbucciare le mele e tagliarle a cubetti. In un pentolino mettere le mele lo zucchero di canna e la cannella, facendo attenzione a non bruciare e allungando con poca acqua dove necessario. Intanto in una ciotola lavora zucchero ed uova insieme, aggiungendo la Scorza grattugiata del limone. Aggiungi anche l’olio e lo yogurt bianco. Adagio aggiungi anche farina e fecola di patate dunque il lievito per dolci. Prendi i pirottini e versa metà composto in ognuno di essi. Al centro poi adagia un cucchiaio di mele, dopodiché ricopri Con il resto dell’impasto. Inforna a 180 gradi per 30 minuti circa. Spolverata di zucchero a velo ed è Cotto e Mangiato. Con l’augurio di un buon weekend dalla simpatica Tessa.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui