Ecco chi è Roberta Bruzzone – Età – Carriera e Vita privata della criminologa

Roberta Bruzzone è una famosa e stimata criminologa, nata l’1 luglio 1973 in provincia di Savona, a Finale Ligure. Dopo aver conseguito la laurea all’Università degli studi di Torino in Psicologia Clinica si è specializzata all’Università di Genova in Psicopatologia Forense. Subito dopo ha continuato ad approfondire gli studi negli Stati Uniti.

Molti importanti casi di cronaca in questi anni li ha seguiti proprio lei, tra i più recenti anche quello dell’unico superstite della strage del Mottarone, il piccolo Etan. Dal 2017 ha preso più volte parte nei panni di giudice a Ballando con le Stelle.

Spesso l’abbiamo vista ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta nei panni di criminologa per discutere di casi di cronaca. Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è convolata a nozze due volte. Il suo primo marito è Massimiliano Cristiano, i due sono stati sposati dal 2011 al 2015. Due anni dopo ha sposato il funzionario della polizia di Stato Massimo Marino.

Roberta Bruzzone è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi lunedì 13 dicembre su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui