Monica Bertini è sposata? Cosa sappiamo dell’ex marito Giovanni La Camera

Gli appassionati di sport conosceranno di certo Monica Bertini, la giornalista sportiva del programma Pressing Prima Serata, in onda su Italia Uno. La passione sportive ed in particolare l’amore per il calcio hanno accompagnato la giornalista sin da bambina, tanto che in una recente intervista ha confessato di aver sempre voluto svolgere questo mestiere.

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? C’è qualcuno nella sua vita oppure la giornalista è single? La 38enne, che si è laureata in scienze della comunicazione e dello spettacolo presso l’Università IULM di Milano (successivamente specializzatasi tramite un master in giornalismo sportivo televisivo), è diventata giornalista professionista nel 2016 dopo aver già accumulato una certa esperienza in Sportitalia e Sky, prima del passaggio a Mediaset.

Dal punto di vista sentimentale, Monica Bertini è stata sposata per due anni con Giovanni La Camera (dal 2011 al 2013, ndr), centrocampista che ha vestito molte maglie nel corso della sua carriera: nel suo curriculum figurano infatti esperienze importanti con Rimini, Benevento e Pavia, ma anche con Juve Stabia e Lupa Roma. La Camera ha chiuso la carriera con il Seregno, in Serie D.

Il centrocampista ha aperto un ristorante a Milano, che prende il nome di Oro Restaurant, ed è da poco diventato papà di Ginevra: il 38enne è ora fidanzato con Sonia Pattarino.

